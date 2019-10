Bu gün Azərbaycanın qrup komandası Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya çempionatında mübarizəyə qatılır

Bakı. Cani Babayeva - Trend:

Bu gün Bakıda Milli Gimnastika Arenasında bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatının altıncı günü start götürəcək.

Trend-in məlumatına görə, bu gün qrup yarışlarında - 5 top, 3 halqa və 2 cüt gürzlərlə yarışlar keçiriləcək. Nəticələr üzrə finala çıxan komandalar və çoxnövçülükdə qaliblər müəyyənləşəcək.

Eləcə də 5 komanda Olimpiya Oyunları-2020 üçün lisenziyalar qazanacaq.

Yarışlar saat 14:30-da başlayacaq və Azərbaycanı Ayşən Bayramova, Diana Əhmədbəyli, Aliyə Paşayeva, Zeynəb Hümbətova və Darya Sorokina təmsil edəcəklər.

Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında keçirilən dünya çempionatı sentyabrın 16-da başlayıb və sentyabrın 22-dək davam edəcək. 61 ölkədən 300-dən artıq gimnast çempionatda 9 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaq.

Bakıda keçirilən möhtəşəm dünya çempionatının şüarı "Nağıllar həyatda gerçəkləşəcək"dir ("Fairy Tales will come to life").

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.