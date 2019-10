Namiq Qaraçuxurlu yarıçılpaq FOTOsundan danışdı: Camaat gözləmirdi...

Namiq Qaraçuxurlu 6 ay fasilədən sonra efirə çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, sənətçi qonağı olduğu "5/5"də sınan ayağından yenidən xəsarət alma ehtimalının yüksək olduğu üçün ehtiyyatla hərəkət etdiyini qeyd edib.

Namiq Qaraçuxurlu təxminən bir ay əvvəl istirahət zamanı hovuzda çəkdirib paylaşdığı fotosuna görə təqibçiləri tərəfindən qınandığını etiraf edib:

"Tamaşaçıların o şəkilə görə qınaması normaldır. Qeyri-adi qəbul etmirəm onu. Adam var səni belə görmək istəyir. Geyim olaraq mən daim klassik geyimlər geyinirəm, həm də bir az xarakter olaraq ağırlıq var. Camaat elə bir gözləmirdi. Mən fikir vermişəm ki, camaat məni bilirsən necə görmək istəyir? - Utancaq, fağır. Bilmirəm nəyə görə. O da alınmır məndə".

Təhməz Təkin

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.