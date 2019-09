İtaliyanın ən böyük derbisi olaraq qəbul edilən mücadilədə Milan ilə İnter bu gün 21:45 də qarşı - qarşıya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə Premier Liqasında lider Liverpul sabah 18:30 da Çelsiye qonaq olacaq. Liverpul Çelsini sonuncu dəfə İstanbulda penaltilərlə məğlub edib Avropa kubokunu qazanmışdı.

Hollandiya Liqasında 13 xalla ilk 2 sırada yer alan Ajax və PSV Eyndhoven sabah saat 17:45 də qarşı-qarşıya gələcək. Qarşılaşma Eyndhovendəki Filips stadionunda olacaq.

