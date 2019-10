Dövlət katibi Qarabağ münaqişəsi haqqında: "Yüksək səviyyədə görüşləri alqışlayırıq"

“ABŞ ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədlərindən biri olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsində nailiyyət əldə etmək üçün yüksək səviyyədə görüşlərin keçirilməsini, eləcə də xalqların sülhə hazırlanması və məhsuldar müzakirələrin aparılmasına şəriatinə yaradılması üçün səyləri alqışlayır”.

“Report” xəbər verir ki, ABŞ-ın dövlət katibi Maykl Pompeo Ermənistanın müstəqillyinin 28-ci ildönümü ilə bağlı ölkə əhalisinə ünvanladığı müraciətdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə toxunaraq bildirib.

Qeyd edək ki, Maykl Pompeo məktubu Ermənistan prezidentinə və baş nazirinə deyil, erməni xalqına ünvanlayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.