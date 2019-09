Türkiyənin Qaziantep şəhərində bəy toy günü bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, gənc iki ay əvvəl qız qaçırdıb. Daha sonra ailələr razılığa gələrək toy edilməsinə qərar veriblər. Toyda isə qızın qardaşı və dayısı tərəfindən bəyin boğazı kəsilib. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bəyin anası isə ağır yaralanıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

