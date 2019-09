"Tvitter" 19 min saxta hesabı sildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media nəhəngi olan "Tvitter"dən verilən açıqlamada bildirilib ki, Ekvadorun "Ölkə İttifaq Hərəkatı"na (Alianza PAİS) aid olan bu hesablar Ekvador prezidenti L.Morenonun idarəçiliyini tənqid etmək üçün yaradılıb. Bu isə sosial medianı manipulyasiya etmək deməkdir.

Qeyd edək ki, iki il əvvəl iqtidara gələn Moreno Rafael Korreanın yerini almışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.