"Sənət əsəri kimi bədənim varsa niyə göstərməyim ki?" yazıb, lüt şəklini yaydı - FOTO

"Cicişlər" adıyla tanınan Ceyda-Esra Ersoy bacıları yeni fotosessiyaları ilə gündəmə gəliblər.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, Esra Ersoy çılpaq halda kamera qarşısına keçib. O, lüt halda çəkilən fotosunu şəxsi Instagram hesabında yayaraq özünü tərifləyib.

"33 yaşım var hələ nə vaxtsa idman etməmişəm. Sənət əsəri kimi bədənim varsa niyə göstərməyim ki?", - deyə, o, paylaşımına yazıb.

Lakin Esra qısa müddət sonra tənqid olunduğuna görə şəkli silmək məcburiyyətində qalıb.

İsmayıl

Milli.Az

