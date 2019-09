Moskvada "Beynəlxalq İşıq Festivalı" başlayıb - Maraqlı görüntülər

Rusiyanın paytaxtı Moskvada 9-cu Beynəlxalq "İşıq Çəmbəri" Festivalı start götürüb.



Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadla xəbər verir ki, minlərlə sakinin qatıldığı festivalda işıq və alov sistemləri ilə musiqi sədaları altında yaradılan "7 not" şousu böyük marağa səbəb olub. Proqramın sonunda isə fişənglər atılıb.

Keçən il lazer-video proyeksiyası və eyni anda bir çox işığın yandırılması ilə "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na düşən festival Moskvanın müxtəlif hissələrində nümayiş etdiriləcək və sentyabrın 24-də başa çatacaq.

Festivalın ilk günündən maraqlı görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.