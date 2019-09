Satılmayan mallar supermarketlər tərəfindən pulsuz paylanacaq

Polşa seymi superrmarketlərin üzərinə satılmayan mallarını sosial ehtiyacı olanlara pulsuz vermək öhdəliyi qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ticarət şəbəkələri bu qanuna riayət etməsələr hər küçəyə atılan malın bir kiloqramı üçün cərimə ödəməli olacaqlar.



İlk iki ildə qəbul edilən qanun ancaq iri ticarət şəbəkələri və ərazisi 400 kvadrat metrdən çox olan mağazalara tətbiq olunacaq. Daha sonra normativ akt xirda ticarət məntəqələrinə də şamil ediləcək.

Hakimiyyət mağazalara mallarını təhvil vermək üçün onlara lazım olan xeyriyyəcilik təşkilatlarını könüllü müəyyənləşdirmək imkanı verib.

Polşada hər il 9 tonn ərzaq məhsulları küçəyə atılır. Bununla yanaşı 2 milyonadək adam yoxsulluqdan əziyyət çəkir.

Bəs görəsən Azərbaycanda bu üsuldan istifadə etmək olmazmı?

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.