Bu görüntülər sosial mediada son günlərin ən çox izlənilən və maraqla qarşılanan paylaşımlarından olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ABŞ-da baş verib. Belə ki, 6 yaşlı Xander Millor adlı uşaq 1 ildən çoxdur it almaq üçün pul yığırmış. Nəhayət, həmin məbləğ hazır olduqda valideynləri onun üçün it alaraq surpriz ediblər. Uşağın anası həmin anları videoya çəkib və sosial media hesabında yayımlayıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

