Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi saat 12:00-a olan faktiki hava şəraiti haqqında məlumatı açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirliyin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, simal-qərb küləyi Pirallahı, Sumqayıt, Bakıda 20 m/s, Maştağa, Naftalanda 18 m/s, Bayıl yamacında 19 m/s, Neft Daşlarında 16 m/s-dək güclənib.

Netf Daşları stansiyasının məlumatına əsasən, dalğanın hündürlüyü 2,3 metrə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.