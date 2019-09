Binəqədi RPİ-nin 7-ci Polis Bölməsinə müraciət edən 2 Pakistan vətəndaşı sentyabrın 18-də aldadılaraq 3000 ABŞ dolları və 2300 manat pullarının alındığını bildiriblər.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırmalar aparılıb.



Əməliyyat tədbirləri nəticəsində bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən həmyerliləri saxlanılıb.

