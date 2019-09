Külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Qərb Bölgəsində Regional Şöbəsi və Kürdəmir Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində Karrar qəsəbə sakini Ə.Əliyevin yaşadığı evdən 3,2 kiloqrama yaxın marixuana aşkar edilərək götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, İmişli Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində Qızılkənd kənd sakini, əvvəllər məhkum olunan H.Qocayevin evindən 3,1 kiloqrama yaxın marixuana götürülüb.

