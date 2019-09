Ukraynanın Odessa şəhərində 19 yaşlı bloqer Olqa Burdeynaya qısqanclıq zəminində keçmiş sevgilisi tərəfindən bıçaqlanıb.

19 bıçaq zərbəsi alan gənc qız yoldan keçən bir nəfərin təcili yardım çağırması ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həkimlər bildirib ki, qaraciyərindən zərbə alan qız çox qan itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.