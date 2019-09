Ərinin istəyi ilə başqa biri ilə cinsi əlaqədə oldu: Məşhur aktrisadan ETİRAF - FOTOLAR

Holivud ulduzu Demi Mur keçmiş həyat yoldaşı Aşton Kutçerin onu üçlü cinsi əlaqəyə məcbur etmək üçün təzyiqlər göstərdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa təzyiqlərdən sonra ərinin istəyini qəbul etdiyini etiraf edib.

Aktrisa şəxsi həyatından bəhs edən “İnside Out” adlı kitabında bu barədə qeyd edir: “Özümdən 15 yaş balaca biri ilə evil olmaq hər zaman özümü gənc hiss etməmə kömək etdi. Ərimin təzyiqlərindən sonra üçlü cinsi əlaqəyə girdim. Bu zaman başqa biri ilə iki dəfə cinsi əlaqədə olmuşam”.

Qeyd edək ki, 56 yaşlı amerikalı aktrisa Aşton Kutçerlə 10 il evil olub.

