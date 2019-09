İran prezidenti Həsən Ruhani ABŞ-a səfər edir

İran prezidenti Həsən Ruhani cari ayın 23-ü ABŞ-ın Nyu-York şəhərinə səfərə gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, Həsən Ruhani gələn həftənin bazar ertəsi günü BMT Baş Assambleyasının toplantısında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka yola düşəcək.

Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün Nyu-Yorka yola düşüb. Cavad Zərif bildirib ki, İran rəhbərliyi bu səfər çərçivəsində bir sıra dünya dövlət başçıları ilə, xüsusilə də nüvə sazişində qalan 4+1 ölkələrinin dövlət başçıları ilə görüşlər keçirəcək.

İran XİN bu səfər çərçivəsində ABŞ rəsmilərilə hər hansı bir görüşün baş tutmasını təkzib edib.

(SalamNews)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.