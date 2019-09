Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində azərbaycanlılarla ermənilər arasında kütləvi dava olub.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Frunzen rayonunda baş verən davada 20-yə yaxın şəxs iştirak edib. Hadisə nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb. Davanın təfərrüatı məlum deyil, saxlanılanların olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.