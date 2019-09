Güclü külək bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qumu havaya qaldıraraq toz dumanı yaradıb.

Bu barədə Metbuat.az -a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, həmin ərazidəki yollarda görünüşlə bağlı çətinliklər yaranıb: "Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə diqqətli olmağı tövsiyyə edirik".

