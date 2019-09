Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında V tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün açılış matçında "Sumqayıt" klubu "Sabah"ı qəbul edib.



"Kapital Bank Arena"da keçirilən görüş meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb. Matçdakı yeganə qolu 34-cü dəqiqədə Sərtan Taşkın vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.