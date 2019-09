ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatında naməlum şəxslər gecə klubuna silahlı hücum edib.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Cinayətin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Polis hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.

