Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında 6-cı turun növbəti oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son ölkə çempionu “Mançester Siti” öz meydanında “Vatford” klubunu qəbul edib. Görüş Pep Qvardiolanın komandasının 8:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, “Mançester Siti”nin heyətində David Silva, Serxio Aquera, Bernardo Silva (3), Riyad Mahrez, Nikolas Otamendi və Kevin De Brüyne fərqləniblər.

