Azərbaycan Premyer Liqasında 5-ci turun növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ikinci qarşılaşması "Qəbələ" klubu ilə Bakı təmsilçisi "Səbail" arasında baş tutub. Görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, sabah “Neftçi” “Keşlə”ni qəbul edəcək, ertəsi gün “Zirə” ilə “Qarabağ” üz-üzə gələcək.

