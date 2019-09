İspaniya La Liqasında beşinci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son ölkə çempionu “Barselona” səfərdə “Qranada” klubu ilə qarşılaşıb. Görüş meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, bu qələbədən sonra xallarının sayını 10-a çatdıran “Qranada” turnir cədvəlində birinci yerə yüksəlib. “Barselona” isə 7 xalla 7-ci sıradadır.

