Quba rayonunun dağlıq ərazilərinə qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qırız və Xınalıq kəndlərində qarın hündürlüyü bir santimetrdir.

Hazırda Xınalığa qar yağmaqda davam edir.

