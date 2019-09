Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri "Pəncə-3" hərəkatı çərçivəsində, Haftanin bölgəsində əməliyyat icra edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, əməliyyat zaman 7 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

