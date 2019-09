Bakıda vəziyyəti pisləşən xanım sürücü xilas edilib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə "Əhmədli" metro stansiyasının yaxınlığında baş verib.

Hadisə şahidlərinin redaksiyamıza verdiyi məlumata görə, xanım sürücünün sükan arxasında qəfil halı pisləşib. Onun köməyinə isə PPX və sakinlər gəlib.

Polis ətrafdakıların köməyi ilə hərəkətdə olan avtomobili saxlayıb və içərisindəki sürücü çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.