Azərbaycanlı müğənniyə sevgilisi tərəfindən bahalı hədiyyə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc və cazibədar müğənni Türkan Heydərovaya “həci” sevgilisi tərəfindən bahalı hədiyyə olunub.

Belə ki, müğənniyə aşiq olan həci ona “Porshe” markalı avtomobil alıb. Türkana yaxın olan rəfiqəsinin bildirdiyinə görə, avtomobil qırmızı rəngdədir.

