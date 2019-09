Porno ulduz məşhur futbolçunu BİABIR ETDİ

Məşhur porno aktrisa Mia Xalifa yenidən sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

Aktrisa bu dəfə ona mesaj yazan futbolçunu ifşa edərək diqqətləri üzərinə çəkib.

Belə ki, Amerika Futbol Kollej liqasında “Ole Miss Rebel”də çıxış edən Çad Kelli Miaya mesaj yazmağına peşman olub.

Güclü Amerika Futbolu heyranı olan Xalifa “Ole Miss Rebel”in “Florida”ya 34:45 məğlub olduğu matçın ardından Çad Kellinin şəxsi mesajını yayımlayıb.

“Tvitter”də paylaşdığı mesaja Mia belə şərh verib: “Mənə mesaj yazacağın vaxtda məşq etməliydin”.

Bundan sonra azarkeşlərdən gələn reaksiyalar Kellinin “Tvitter” səhifəsini bağlamasına səbəb olub.

