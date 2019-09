Güclü külək nəticəsində Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində 9 saylı 2 mərtəbəli yaşayış evinin həyətindəki ağac aşıb.

"Azəriqaz"dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, aşan ağac diametri 108 mm olan aşağı təzyiqli qaz xəttini zədələyib.

Qəza nəticəsində 120 abonent qazsız qalıb.

