Müğənni Xatirə İslam Əməkdar artist Vasif Məhərrəmlinin videosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, studiyada olan ifaçının başına iş gəlib. Belə ki, Məhərrəmli ayaqyoluna girib və qapı açılmayıb.

Xatirə bildirib ki, içəridə qalan Vasifə orada işləyənlər kömək edib. Həmin anı lentə alıb, sosial şəbəkədə paylaşan Xatirə "Sənə kim deyirdi qapını bağla" deyə, söyləyib.(unikal.org)

