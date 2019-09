Azərbaycan idmançısı Cəbrayıl Həsənov Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində keçirilən dünya çempionatında final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 79 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz amerikalı idmançı Kayl Deyklə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma rəqibin 4:2 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb. Bununla da, C.Həsənov dünya çempionatının gümüş medalına sahib olub

