Rusiyanın Həştərxan şəhərində futzal üzrə “Caspian Cup-2019” turnirinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə Azərbaycan millisi Rusiya yığması ilə qarşılaşıb. Matç meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması növbəti oyununu sentyabrın 23-də İran millisinə qarşı keçirəcək.

