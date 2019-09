Tərk edilmiş bu kənd görənləri heyrətə gətirir - FOTO

Muğlanın Fəthiyə bölgəsindəki Kayaköyün havadan görüntüləri özünəməxsus mənzərəsi ilə maraq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin ən əhəmiyyətli tətil bölgələrindən biri olan Fəthiyə təbii gözəllikləri də görənləri heyran edir

Qədim mədəniyyətlərin izlərini yaşadan Fəthiyə eyni zamanda bir çox tarixi abidələrə sahibdir.

Yunan dövründən tərk edilmiş Kayaköy havadan görüntülənib. Təbii gözəlliklər arasında yüzlərlə ev maraqlı mənzərələr yaradıb. Tərk edilmiş kəndin başındakı Türk bayrağı ilə birləşən mənzərə isə görənləri heyran edir. Bölgəyə ölkədən və xaricdən çox sayda insan gəlir.

Bir təpənin yamacında qurulan Yunan dövrünə aid Kayaköy 1923-cü ildə ərazi dəyişilmə yoluyla alınan kənddə o vaxtdan türklər orada yaşamağa başlayıb. Türklər bir müddət sonra kənddən ayrıldıqdan və 1957-ci ildə dəhşətli Fəthiyə zəlzələsindən sonra kənddə bir daha yaşayış olmayıb.

Kayaköydə təxminən 500 ev var. Hər biri 50 kvadrat metr olan ikimərtəbəli kənddə inşa edilmiş iki yunan pravoslav kilsəsi ilə qonaqların ixtiyarındadır.

