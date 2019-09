Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında 6-cı turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluğa iddialı olan “Mançester Yunayted” səfərdə “Vest Hem”lə qarşılaşıb. Görüşdə meydan sahibləri 2:0 hesablı qələbəyə seviniblər.



“Vest Hem”in heyətində 44-cü dəqiqədə Yarmolenko, 84-cü dəqiqədə isə Kresvell fərqlənib.



Qeyd edək ki, bu oyundan sonra xallarının sayını 11-ə çatdıran “Vest Hem” turnir cədvəlində 4-cü pilləyə yüksəlib, “Mançester Yunayted” isə 8 xalla 6-cı sıradadır.

