İngiltərə Premyer Liqasında 6-cı turun mərkəzi qarşılaşması keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün əsas matçında çempionluğa iddialı olan “Çelsi”və “Liverpul” klubları qarşılaşıblar.

Derbi “Liverpul”un 2:1 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb.



Premyer Liqada 6 oyundur ki, qələbəyə sevinən “Liverpul” 18 xalla liderliyini qoruyub, “Çelsi” isə 8 xalla 11-ci yerdə qərarlaşıb.

