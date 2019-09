Alimlər xərçəng xəstəliyinin əsas səbəbini açıqladılar

Environmental Working Group” qeyri-kommersiya təşkilatında çalışan alimlər bildiriblər ki, suyun tərkibindəki zərərli maddələr elə təkcə Amerikada 100 min nəfərdə xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilər.

Bu barədə Lenta.ru Phys.org saytına istinadən xəbər verir.

Bədxassəli şişin yaranma təhlükəsi daha çox tiryəklə, dezinfeksiya məhsullarının yan təsirləri, eyni zamanda uran və raduium kimi radioaktiv maddələrlə bağlıdır.



Yeraltı sulardan istifadə edən su təchizatı sistemləri xüsusilə təhlükəlidir.



Çirklilik yolverilən dərəcədə olsa da, uzun müddət ərzində onun təsiri insan səhhətinə ziyan da vura bilər.(oxu.az)

