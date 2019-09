Moskva çayında içərisində insanlar olan yaxta aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzaya güclü külək səbəb olub.

Nəticədə 3-ü qadın, 2-si kişi olmaqla 5 nəfər yüngül xəsarət alıb. Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar.



Qeyd edək ki, yaxta özü "Küləyin gücü" klubuna məxsus olub. Sinoptiklərin hava xəbərdarlığına baxmayaraq yaxta çaya açılıb.

