Elektron siqaret həqiqətən siqaret tərgitməyə yardım edirmi? - ARAŞDIRMA

Elektron siqaret istifadə edənlərin əksəriyyəti bunu siqareti tərgitmək üçün etdiklərini deyirlər. Yeni bir araşdırmaya görə, əslində elektron siqaret siqareti tərgitməyə çox da kömək etmir.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, əsasən gənc nəsil tərəfindən istifadə edilən elektron siqaretə dair Kanadada aparılan bir araşdırmada gənclər arasında siqaretdən istifadənin artmasında elektron siqaretin rol oynadığı məlum olub. Araşdırmaya görə, getdikcə gənclər daha çox elektron siqaret çəkməyə başlayırlar. Tütün nəzarəti və biokimyəvi pediatriya üzərində çalışan mütəxəssislər uşaqları və gəncləri qorumaq üçün aparılan çalışmalara önəm verilməli olduğunu və elektron siqaretin ciyərlərə zərər verdiyini deyiblər.

Bildirilib ki, elektron siqaret istehsal edən şirkətlər öz məhsullarının daha zərərsiz olduğunu və siqaretə olan ehtiyacı aradan qaldırdığını bildirərək müsbət imic yaratmağa çalışırlar. Bir çox sağlıq qurumu elektron siqaretin adi siqaretdən fərqli olaraq zərərsiz olduğuna və siqareti tərgitməyə yardım etdiyinə inanırdı. Lakin aparılan yeni bir araşdırma bunun heç də belə olmadığı ortaya çıxıb.

Araşdırmanın nəticələrinə görə, siqareti tərgitmək üçün elektron siqaret çəkənlərin 80%-i uğursuz olur. Həmçinin, elektron siqaret yetkin insanlara siqareti tərgitmək yerinə, gənclərin siqaret çəkməyə başlamasına səbəb olur. Araşdırma zamanı məlum olub ki, elektron siqaret siqaret çəkmə ehtiyacını daha da artırır və daha çox siqaret çəkməyinizə səbəb olur. Elektron siqaret siqaret çəkmı ehrimalı aşağı olan yerlərdə riski 8.5 dəfə artırır. Eyni zamanda bu məhsullar məşhur şəxslər tərəfindən reklamlarda tanıdılır və daha gənc, müasir və dinamik yaşam tərzinin simvolu kimi göstərilir.

Qeyd edək ki, bu məhsulların satışı qonşu Türkiyə də daxil olmaqla bəzi ölkələrdə qadağan olunub.

