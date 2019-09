Çin kütləyə qarşı istifadə üçün yeni silah yaratdı

Çin insan kütləsinə qarşı istifadə etmək üçün yeni bir silah istehsal edib. Mütəxəssislərin 2 il davam edən çalışması nəticəsində meydana gələn bu silah səs dalğaları yayaraq insanlara təsir edə bilir.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Çin Elmlər Akademiyası üsyanları yatırmaq üçün istofadə ediləcək ilk daşına bilən silah yaratdığını bəyan edib. Akademiyanın rəsmi saytından bu barədə məlumat verilib. Açıqlamada hərbi qüvvələrlə ortaq aparılan araşdırmada tüfəng şəklində aşağı frekanslı səs dalğaları istifadə edən silah yaradıldığı qeyd edilib.

Alimlərə görə bu silah aşağı frekanslı səs dalğaları ilə insanların qulaq, göz bölgəsinə, mədə, qara ciyər və beyninə zərər yetirə biləcək .Silahın testlərdən uğurka keçdiyi bildirilib, silahın fotoları isə paylaşılmayıb.

Qeyd edək ki, 1940-cı ildə aparılan araşdırmalar aşağı frekanslı səsin baş dönməsinə, baş ağrısına, qusma və bağırsaq spazmasına, infakta səbəb olduğunu orataya çıxarıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.