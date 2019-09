Bakıda rəfiqəsi ilə içki içən qadın küçədə ... — ANBAAN GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO

Bakıda içkili qadın yola uzanaraq, yatmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu S.S.Axundov küçəsində baş verib. Belə ki, əri olduğunu iddia edən kişi ilə 50-60 yaşlarında olan qadın yola yaxınlaşanda qadın yola yıxılaraq, yatıb. Sonra ərinin onu ayıltmaq cəhdləri nəticəsiz qalıb.Kişi ətrafdakı şəxslərə bildirib ki, arvadı rəfiqəsi ilə birlikdə həddən artıq spirtli içki qəbul edib. Sonra ətrafdakı şəxslərin köməyi ilə taksi sifariş edilib.

Ər içkili arvadını maşına mindirərək ərazini tərk edib.

(unikal.org)

