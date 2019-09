Məşhur model Adriana Limanın sosial şəbəkədəki paylaşımı gündəm mövzusu olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, qısa geyimi ilə ayaqyolundan çəkilən fotosunu İnstaqram hesabında paylaşıb.

"Londonda gözəl bir gün idi. Rəfiqəmlə birlikdə onun istedadını, fotoqraflığını kəşf etdim. Bu istedadını inkişaf etdirdiyini görmək istəyirəm", - yazan Limanın paylaşımı 1 saat ərzində 200 minə yaxın bəyənmə alıb.

