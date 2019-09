İran girov götürdüyü ingilis gəmisini sərbəst buraxır

İran ingilislərə aid neft tankerinin sərəbst buraxılacağını açıqlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, İranın Hürmüzhan əyalətinin Dənizçilik və Liman müüəssisələri direktru Murad Afifipur İran televiziyasına verdiyi açıqlamada deyib ki, İngiltərəyə aid "Stena İmpero" neft tankeri yaxın günlərdə sərbəst buraxılacaq.

65 gündür İran sahillərində saxlanılan tankerin beynəlxalq sulara buraxılacağı qeyd edilib. Həmçinin bildirilib ki, tankerin dənizçilik qanunlarını pozması ilə bağlı araşdırmalar davam edir və qərar də yaxında elan ediləcək.

Qeyd edək ki, İran İnqilab Mühafizəkarları Ordusu iyulun 19-da İngiltərəyə aid olan "Stena İmpero" neft tankerini Hürmüz boğazından keçərkən "dənizçilik qanunlarını pozması" səbəbi ilə saxlamışdı.

