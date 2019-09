Dünyanın ən böyük dodağına sahib qadın - "Belə daha gözələm" - FOTOLAR

Dünyanın ən böyük dodaqlarına sahib olmaq istəyən 22 yaşlı Andrea Emilova bu günə qədər 15 əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni dodaqları ilə özünü xoşbəxt hiss etdiyini qeyd edən gənc qadının fotoları sosial mediada izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Gənc fenomen isə dodaqları barədə bunları deyib:

"Dodaqlarımı əvvəlkindən daha çox sevirəm. Yeni dodaqlarımda özümü çox yaxşı hiss edirəm, çünki, belə daha gözəl olduğumu düşünürəm. Qalın dodaqlara sahib olmaq ölkəmdə dəbdir".

Sosial mediada gündəm olan qadının fotolarını təqdim edirik:

