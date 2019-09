10 milyonuncu sakinimizin yeni FOTOLARI

Dünyaya gəlişi ilə ölkədə səs-küy yaradan Azərbaycan Respublikasının 10 milyonuncu sakini Mehriban Həsənovanın 6 aylıq olmağına az qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin 10 milyonuncu sakini 2019-cu il aprelin 6-da saat 03:30-da Bakı şəhərində doğulub. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Rauf Həsənovun və Nigar Ocaqovanın ailəsində doğulan qıza ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə Mehriban adı verilib.

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin yeni fotolarını təqdim edirik: (modern.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.