ARB TV-nin "Sayqa ilə" verilişinin yeni mövsümdə ilk qonağı müğənni Afaq Aslan olub.

Metbuat.az bildirir ki, verilişdə qonaq olan Afaq Aslana şok evlilik təklifi edilib. Belə ki, studiyaya gələn gənc oğlan müğənninin qarşısında diz çökərək ona evlilik təklif edib. Müğənnidən “Yox” cavabı alan gənc efirdə huşunu itirərək yerə yıxılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

