Sosial şəbəkə istifadəçisi paylaşımına görə tutuldu — Azərbaycanda

Sosial şəbəkələrdə bir nəfərin narkotikdən istifadənin açıq təbliğ etməsini əks etdirən videogörüntü yayılmışdır.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, məsələ ictimai rezonans doğurduğundan polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Nəticədə narkotiki təbliğ edənin Rafiq Qulizadə olması müəyyən edilmiş və saxlanılmışdır. Onun üzərində aparılmış şəxsi axtarış zamanı 0, 335 qram marixuana aşkar edilmişdir.

Faktla əlaqədar toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə göndərilmişdir. O, Məhkəmənin qərarı ilə 29 sutka müddətində inzibati qaydada həbs edilmişdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.