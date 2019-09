"Mədəniyyət" kanalının direktor müavini, tanınmış teatrşünas, professor İlham Rəhimli vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, iclasda AzTV-nin sədri Rövşən Məmmədov tərəfindən sərt tənqid edilən professora işdə yol verdiyi nöqsanlar barədə iradlar bildirilib.

İlham Rəhimli bundan sonra dövlət radiosunda proqram direktoru vəzifəsində çalışacaq. Xatırladaq ki, 70 yaşlı teatrşünas 2011-ci il aprel ayının 14-dən "Mədəniyyət" kanalının direktor müavini idi.

