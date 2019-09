"Game of Thrones" 13 nominasiyada qalib oldu - Emmi mükafatları

Televiziya dünyasının "Oskar"ı sayılan "Emmy" mükafatları 71-ci dəfə sahiblərinə verilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Los-Ancelesdəki Maykrosoft Teatrında gerçəkləşən tədbirdə 32 nominasiya üzrə namizəd olan "Taxt oyunları" "Ən yaxşı dram serialı" mükafatı da olmaqla, digər 13 mükafatı əldə edib.

Serialdakı performansı ilə Piter Dinkleyc dördüncü dəfə "Ən yaxşı köməkçi aktyor" mükafatını alıb. "Pose" serialındakı rolu ilə "Ən yaxşı kişi aktyor" seçilən Billi Porter bu nominasiyada mükafat alan ilk homoseksual sənətçi olub.

Fob Voller Bric eyni mükafatı səkkiz dəfə alan rəqibi Culia Dreyfusu geridə qoyaraq, "Ən yaxşı komedia aktrisası" seçilib.



