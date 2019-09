Rəqqasə Renka sosial şəbəkədə arxiv fotolarını yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, arxiv şəkillərin arasında rəqqasənin toy görüntüləri də yer alıb.

Qeyd edək ki, rəqqasə sənətə gələndən sonra boşanıb. Onun bir qız və bir oğlan övladı var.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

