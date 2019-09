Nəşi neytral zonada qalan əsgərimizlə bağlı YENİ AÇIQLAMA

"Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycan nümayəndəliyi sentyabrın 22-də yolu azaraq düşmənlə üzbəüz mövqelər arasındakı ərazidə ermənilər tərəfindən vurulan əsgər Abdulrəhmanov Ramin Şövkət oğlunun nəşinin ərazidən təhlükəsiz təxliyyəsi üçün məlumatlandırılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BQXK-nın Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova report-a məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bununla bağlı müvafiq qurumlarla konfidensial ikitərəfli dialoq aparılır.

